Лебедев будет обжаловать отказ в УДО в Европейском суде по правам человека

Платон Лебедев не будет обжаловать решение Архангельского областного суда, оставившего без изменений решение Вельского районного суда с отказом в условно-досрочном освобождении.



Об этом сообщил адвокат экс-главы МФО "МЕНАТЕП" Константин Ривкин. "Мы только что закончили обсуждение с Платоном Леонидовичем. Он решил, что дальше обжаловать судебное решение по части условно-досрочного освобождения (УДО) мы не будем", - заявил адвокат. По словам защитника, вопрос УДО Лебедева адвокаты намерены рассматривать в Европейском суде по правам человека. "И эта тема перейдет в ту фактуру, на которую мы обращаем внимание Европейского суда по правам человека", - цитирует Ривкина Интерфакс.