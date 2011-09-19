Ходорковский назвал Сечина вдохновителем уничтожения ЮКОСа

Михаил Ходорковский назвал заместителя Владимира Путина Игоря Сечина организатором «государственного рейдерства» в отношении ЮКОСа. Интервью с Ходорковским опубликовало агентство Reuters.



"Я не могу думать о Сечине хорошо. Он – организатор и вдохновитель той вакханалии государственного рейдерства, которая, уничтожив ЮКОС, расползлась по всей стране", - заявил Ходорковский. "Хотел ли он этого, или решал локальную задачу? Не знаю, но он воспользовался государственной властью, сделав то, что сделал. Нам всем – миллионам граждан России, всей стране в целом, – предстоит разгребать последствия его действий долгие годы. На его совести – десятки тысяч человеческих судеб, сломанных если не им лично, то его последователями", – отметил Михаил Ходорковский.



В мае 2008 года Ходорковский в интервью британской газете The Sunday Times обвинил «бывшего офицера КГБ» Игоря Сечина в организации как первого, так и второго уголовного дела против себя: первого «из жадности», второго «из трусости». В июле 2008 года ответственным за развал ЮКОСа его также назвал Виктор Геращенко.