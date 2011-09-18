Россия празднует День лесника

В России в воскресенье отмечается День работников леса. Подарком лесникам к их празднику стало обещание оснастить их в 2012 году ноутбуками со спутниковой связью для оперативной работы в лесу.

Лесная охрана появилась в России 309 лет назад по указу Петра I. Отмечать День лесника начали в 70-х годах ХХ века.

Президент России Дмитрий Медведев поздравил работников леса телеграммой: «Необходимо системно и оперативно осуществлять противопожарные мероприятия, уделяя особое внимание профилактической работе. И конечно, целенаправленно заниматься экологическими и просветительскими программами. Рассчитываю, что ваши знания, профессионализм и ответственное отношение к делу будут способствовать достижению этих целей».

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Николай Кротов, поздравляя сотрудников отрасли, сказал, что в 2012 году агентство планирует начать устанавливать в лесничествах ноутбуки с новым программным обеспечением по автоматизации труда лесничего. Программа позволит работать с лесными электронными картами и будет автоматически обрабатывать все первичные и рутинные операции, с которыми лесничий сталкивается каждый день, сообщает РИА Новости.

Кротов добавил, что работа лесничего должна стать интересной, технологически красивой и привлекательной для молодежи.