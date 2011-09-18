Патриарх Кирилл раскритиковал рыночный подход к образованию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал современный российский подход к образованию как к рыночным услугам.

Выступая на церемонии присуждения ему степени почетного доктора в Воронежском государственном университете, патриарх заявил, что перевод образования исключительно в сферу предоставления рыночных услуг является большой ошибкой. Российские педагоги должны реанимировать то правильное отношение к образованию, которое существовало в России, в том числе и до революции, заметил глава Российской православной церкви.

По мнению патриарха, только две сферы деятельности жизненно необходимы для существования страны и государства - оборона и образование, сообщает Интерфакс.