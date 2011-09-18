В Киеве почтили память Столыпина

В Киеве почтили память российского реформатора и государственного деятеля Петра Столыпина. На его могиле прошло богослужение, были возложены цветы и зажжены свечи.

Церемония прошла в связи со столетием гибели реформатора от руки анархиста Богрова. В ней приняли участие российские государственные лица и деятели культуры, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Александр Торшин, посол России на Украине Михаил Зурабов, актер и кинорежиссер Никита Михалков, а также участники международной конференции "Реформы Столыпина: история и современность", которая в эти дни проходит в украинской столице, сообщает ИТАР ТАСС.