Аман Тулеев опроверг ложные инсинуации противников чипсов

В то время как Аман Тулеев выступал на совещании и обещал накормить всех вкуснейшими чипсами, оперативно-следственная группа начала поиск лиц, распространивших в СМИ и социальных сетях ложную информацию о кончине губернатора Кемеровской области.

В Кемеровской области в сети Интернет вечером в субботу стремительно распространялась информация о якобы имевшей место кончине губернатора от почечной недостаточности.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по области Евгений Ильясов пообещал найти и обезвредить источник распространения информации и установить авторов провокационных сведений. Он предположил, что ответственность за ложные некрологи несет группа экстремистски настроенных лиц.

Губернатор пребывает в отличной форме и не обращает внимания на подобные сообщения, пишет Интерфакс.