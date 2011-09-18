Движение автотранспорта в центре Москвы в воскресенье будет ограничено - ГИБДД

Движение автотранспорта в центре Москвы в воскресенье будет ограничено в связи с проведением Московского международного марафона мира.

По данным "Интерфакс", с 10:00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение автотранспорта по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Садовнической, Болотной, Софийской и Раушской набережным, Большому Москворецкому мосту, Фалеевскому и Лубочному переулкам, улицам Болотная и Балчуг, а также Хамовническому валу на участке от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной.

Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.