Экологическая хартия защитит курорты Северного Кавказа

Экологическую хартию разработает госкорпорация ОАО "Курорты Северного Кавказа", чтобы взять на себя "роль лидера в сохранении экосистемы региона", заявил генеральный директор КСК Алексей Невский на заседании круглого стола "Сохранение экосистемы Северного Кавказа", прошедшего 17 сентября на Международном инвестиционном форуме в Сочи.

Компания собирается разработать набор принципов защиты окружающей среды, на которые будет опираться во всех своих действиях. "Эти принципы охватят все ключевые участки, в том числе землепользование, водные ресурсы, энергию, леса, региональное и международное сотрудничество,информирование общественности. И с этой целью КСК создает новый исполнительный орган - Экологический Совет, в котором силы штатных сотрудников – специалистов по экологии, объединятся с усилиями национальных и международных общественных организаций, органов власти, а также деловых партнеров проекта", - рассказал он.

Невский надеется, что "прецедент бережного природопользования, который создаст "Курорты Северного Кавказа", станет примером реализации любых других системных усилий, направленных на экономическое и социальное развитие не только Северокавказского региона, но и всей страны".