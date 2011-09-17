25 сентября в Москве будет служить легат Папы Римского

На торжествах, посвященных 100-летию католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, 25 сентября торжественное богослужение в соборе на Малой Грузинской возглавит официальный представитель (легат) Папы Римского словацкий кардинал Йозеф Томко.

Папа Римский Бенедикт XVI уже написал специальное послание к российским католикам, которое кардинал привезет в Москву, сообщило в субботу радио Ватикана.

Бенедикт XVI пишет о многовековом почитании Богородицы христианами. "Великим монументом почитания Богоматери является московский кафедральный собор, воздвигнутый более ста лет назад католиками Москвы", - говорится в послании.

Понтифик напоминает, что храм в 1938 году он был закрыт и осквернен коммунистическим режимом.

В послании Бенедикт XVI призывает прихожан кафедрального собора и всех католиков к неустанному почитанию Пресвятой Богородицы, чтобы по ее заступничеству они жили в благочестии и всецелой верности Божественному закону, в истинной любви и в мире с ближними.

Послание, которое будет торжественно оглашено 25 сентября в Москве, завершается апостольским благословением, которое понтифик преподает кардиналу Томко, епископам, священникам, монашествующим и всем верующим, которые примут участие в торжествах.

Строительство храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве по проекту московского архитектора польского происхождения Томаша Богдановича-Дворжецкого началось в 1899 году и было завершено через 12 лет. 21 декабря 1911 года храм был освящен. Он действовал до 30 июля 1938 года, когда был конфискован властями.

До 1956 года здесь размещалось общежитие, затем - после пожара и реконструкции - НИИ "Мосспецпромпроект". В 1976 года московские городские власти планировали устроить в бывшем храме зал органной музыки, однако эта идея не была реализована.

В январе 1990 года группой московских католиков была создана община Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а 8 декабря 1990 года на ступенях храма была совершена первая месса.

21 апреля 1991 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич, назначенный в Москву Папой Римским Иоанном Павлом II, издал декрет о восстановлении католического прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии при одноименном храме на Малой Грузинской улице в Москве. В течение 20 лет его бессменным настоятелем является священник ордена салезианцев Иосиф Заневский.

Окончательно здание было возвращено католикам только через четыре года.

После капитального ремонта, во время которого были разрушены перекрытия, разделившие храм на четыре этажа, храм был вновь освящен государственным секретарем Святого Престола кардиналом Анджело Содано 12 декабря 1999 года.)