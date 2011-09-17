Архангельские поморы хотят статус малочисленного народа Русского Севера

Для получения статуса коренного малочисленного народа Русского Севера поморские организации предлагают провести комплексное изучение "поморского вопроса", заявил в субботу на IV межрегиональном съезде поморов президент Ассоциации поморов Архангельской области Иван Мосеев.

В Архангельске проходит год Поморской культуры, и съезд – один из пунктов программы мероприятия, цель которого сохранение и актуализация историко-культурного наследия Поморья.

"Необходимо продолжать исследования вопросов приравнивания поморов к коренным малочисленным народам и к необходимости привлечения еще большего количества исследователей к этой теме. Сегодня у нас нет единого понятийного языка между группами ученых: этнографы, политологи, культурологи и экономисты говорят на разных языках. Пора начинать комплексное изучение проблемы поморов", - сказал Мосеев.

По его мнению, такое изучение логично проводить на базе Северного арктического федерального университета (САФУ), на базе которого создан научно-образовательный центр "Поморский институт коренных и малочисленных народов Севера". Сам статус позволит поморам получить набор государственных льгот и свободнее заниматься традиционными промыслами, в том числе, рыболовством и охотой.

Кроме того, поморы настаивают на возобновлении и развитии зверобойного промысла, который был запрещен несколько лет назад по требованию ряда экологических организаций, посчитавших промысел чрезвычайно жестоким. Мосеев отметил, что "вернуть промысел белька, вероятно, невозможно, а вот промысел серки на региональном уровне вернуть поморам вполне можно".

"Делегаты съезда также выступили за необходимость предоставить поморам возможность заниматься традиционным рыболовством, которым разрешено заниматься только коренным малочисленным народам. Это можно сделать, приняв соответствующий региональный закон", - считает Мосеев.