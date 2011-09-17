Воронеж в день 425-летия получил поздравление президента России

Президент России Дмитрий Медведев в субботу направил поздравление жителям Воронежа, которые отмечают 425-летие города, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Воронеж, основанный как крепость для защиты южных рубежей нашего государства, считается родиной российского регулярного военно-морского флота и воздушно-десантных войск. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Воронежу было присвоено почётное звание "Город воинской славы", - говорится в сообщении.

Современный Воронеж является одним из крупных промышленных, научных и культурных центров России, напоминает Медведев. "Именно здесь было налажено серийное производство первых в мире пассажирского сверхзвукового самолёта Ту-144 и отечественного широкофюзеляжного самолёта Ил-86", - добавил глава государства.

"Убеждён, что трудолюбие, любовь к родному городу помогут вам успешно решать проблемы развития социальной сферы и транспортной инфраструктуры, обновления жилищно-коммунального хозяйства, сделать Воронеж ещё более комфортным для жизни людей", - говорится в поздравлении.