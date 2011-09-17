В Чечне отмечают национальный день женщины

Глава Чеченской республики Руслан Кадыров поздравил в субботу своих соплеменниц с Днём чеченской женщины. Это светлый и радостный день, посвященный нашим матерям, сестрам, дочерям, написано в официальном обращении.

«Именно женщины, благодаря бесконечному терпению которых удается преодолевать все потрясения и невзгоды, делают мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества», - уверен глава республики.

«Женщины республики являются не только хранительницами домашнего очага. Нет ни одной отрасли в нашем регионе, где бы ни трудились женщины. Они сумели реализовать себя в политике и бизнесе, науке и спорте, общественной жизни. С их участием создается весомая доля материальных и духовных ценностей», - объясняет Кадыров в поздравлении.