Германия выделяет 5 миллионов евро на заболачивание России

В России начинается экологический проект по восстановлению торфяных болот, в котором участвуют представители Германии и Нидерландов. Потребность в заболачивании этих территорий стала очевидна после аномально жаркого лета 2010 года.

Сотрудники немецкого Фонда имени Михаэля Суккова совместно с российскими и нидерландскими партнерами определили предназначенные для восстановления области, сообщил фонд в Грайфсвальде.

До 2015 года планируется вновь заболотить осушенные в советское время около 41,5 тысячи гектаров. Таким образом предполагается восстановить нарушенную экосистему, снизив пожароопасность в этих регионах. Официальный старт проекта намечен на 14 октября. В торжественной церемонии примут участие представители российского правительства.

Соглашение по реализации проекта было подписано в рамках Германо-российских консультаций в июле 2011 года. Министерство окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ предоставит на реализацию проекта 5 миллионов евро. В общей сложности его финансовые рамки составят около 7,4 миллиона евро, передает DAPD.