В Чечне приняты поправки в республиканский закон об административных нарушениях. В целях безопасности проведения массовых мероприятий ужесточено наказание за групповые нецензурные скандирования.

В чем именно заключается ужесточение, пресс-служба чеченского парламента, распространившая сегодня эту информацию, не уточнила: то ли рублем накажут, то ли языки будут укорачивать.

Депутаты Парламента ЧР уверены, что свежие поправки в чеченский "КоАП" увеличат антитеррористическую защищенность населения. Они "направлены на недопущение экстремистских и иных действий со стороны зрителей, болельщиков команд, создание безопасных условий проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий на территории Чеченской Республики", - сообщает пресс-служба Парламента ЧР.

"МВД по ЧР обратилось в Парламент ЧР с предложением о разработке нормативных правовых актов по следующим направлениям: попытка проноса на спортивные объекты пиротехнических изделий; использование самодельных пиротехнических изделий в общественных местах, в местах массового скопления людей; групповые нецензурные и оскорбительные скандирования при проведения спортивных мероприятий", - как пояснил председатель Комитета по вопросам законности, безопасности и правопорядка Парламента ЧР Саид Юсупов.

По результатам голосования Закон ЧР "О внесении изменений в Закон ЧР "Об административных правонарушениях" был принят в 2-м и окончательном чтении.