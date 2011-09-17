Велосипед может заменить автомобиль

Около 40 велосипедистов приняли участие в "Велопараде без границ" в рамках Европейской недели мобильности в центре Киева.



17 сентября участники акции собрались возле Золотых ворот, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина". Велосипедисты не надевали спортивный прикид, некоторые девушки были одеты в платья и юбки, мужчины - в брюки и джинсы. Своим внешним видом участники велопарада продемонстрировали, что велосипед вполне может являться альтернативой автомобилям, и на них можно ездить на любое мероприятие.

Сформировав колонны, участники акции отправились в сторону Подола по улице Владимирской через Михайловскую площадь, Десятинную улицу и Пейзажную аллею. Финиширует пробег на улице Сагайдачного.