Сын Жириновского Олег Газдаров с размахом сыграл свадьбу в Алании на деньги папы

В Дигоре - городке неподалеку от столицы Северной Осетии-Алании накануне внебрачный, но признанный сын лидера ЛДПР, выпускник МГУ Олег Газдаров отметил на широкую ногу женитьбу. Жириновский на пиршество не приехал.

Знаменитый отец жениха, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, по слухам, оплатил все свадебные торжества.

Несмотря на то что и Олег Газдаров, и его невеста Мадина Батырова давно живут в столице России, свадьбу решили играть в Северной Осетии, откуда родом невеста и мать жениха.

Свадебный пир состоялся в ресторане «Алькор» в Дигоре. Присутствовало около 900 гостей. Собравшихся развлекали звезды эстрады, а вечером всех ждал роскошный фейерверк.– Платье невесты, говорят, обошлось в 200 тысяч рублей, а цена обручального кольца – 600, – рассказал участник торжества, сообщает kp.ru.

Напомним, Владимир Вольфович Жириновский официально представил стране своего внебрачного сына в 1995 году по ТВ. Тогда Жириновский привел с собой на передачу 9-летнего Олега.

С осетинкой Жанной Газдаровой политик познакомился на Кубе. Их сын родился уже в столице, но Жанна отдала его на воспитание бабушке в селение Чикола.

Повзрослев, Олег перебрался в Москву, закончил главный МГУ и встретил красавицу-осетинку Мадину. Молодожены расписались в столице, но свадебный пир решили закатить в Северной Осетии.