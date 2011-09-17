Бельгия экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве

Гражданина России, объявленного в международный розыск и обвиняемого в мошенничестве на сумму более 2,5 миллиона рублей, экстрадируют из Брюсселя в Москву.



В 2005 году гражданин РФ Алексей Семенов являлся генеральным директором коммерческой фирмы и заключал договоры потребительского кредитования по паспортам несуществующих лиц, - уточняет РИА Новости. Таким нечестным образом он получил более 2,5 миллионов рублей.

Семенов был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола на основании запроса МВД по Республике Карелия в июне 2009 года. А в мае 2011 года задержан бельгийскими правоохранительными органами.

Семенов обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

НЦБ Интерпола отмечает, что в 2011 году в Россию было экстрадировано 44 лица, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.