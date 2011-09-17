Кибердружинники проведут чистку в Интернете

В случае выявления экстремистских действий в социальных сетях у стражей закона должна быть возможность заблокировать профиль или удалить сообщения с сайта. Это остановит экстремистов.

"Сейчас многие страны, в том числе Великобритания, пришли к пониманию того, что подобное регулирование социальных ресурсов в целях обеспечения безопасности граждан вводить необходимо", - сообщает «ИТАР-ТАСС Сибирь» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по информационной политике и связи Сергея Железняка.

К выявлению экстремистской деятельности в сети целесообразно также привлекать народные кибердружины, состоящие из социально ответственных активистов интернет-сообщества, - пишет «Российская газета». Помощь в обнаружении деструктивного контента должны оказывать и сами пользователи Сети, которые могут жаловаться на противозаконные высказывания непосредственно владельцам сайтов.

В этом году Социальная сеть «ВКонтакте» уже подписала меморандум о сотрудничестве с Лигой безопасного Интернета, по которому обязуется «полностью очистить социальную сеть от опасного контента». Для этого будут использовать «кибердружинников» - добровольцев, которые будут оповещать администрацию «ВКонтакте» о противозаконных материалах.