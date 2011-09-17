Нургалиев предложил сотрудникам МВД оспаривать результаты переаттестации в суде

В Тюмени министр МВД 17 сентября посоветовал недовольным результатами переаттестации сотрудникам, обращаться в суд. "Незапятнаным" милиционерам, не ставшим полицейскими, помогут с трудоустройством.

"Не все офицеры прошли переаттестацию. Наверняка, есть те, кто не доволен ее результатами. Они могут в установленном порядке подавать иски в суды", - отметил Рашид Нургалиев в субботу на оперативном совещании с личным составом управления МВД по Тюменской области.

Все материалы внеочередной переаттестации, протокольные решения и прилагаемые к ним справки должны быть архивированы. "Опираясь на эти документы, полицейские соответствующих полицейских подразделений смогут отстаивать свою позицию в судебных инстанциях", - подчеркнул глава МВД, сообщает Интерфакс.

Кроме того, офицеры, которые в силу разных причин, к примеру, из-за утраты здоровья не были приняты на работу в полицию, но во время прежней службы себя ничем не запятнали, должны получить содействие в трудоустройстве.