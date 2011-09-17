За научный фильм ценой 350 рублей Минэкономики Оренбуржья заплатило полмиллиона

В отношении чиновников министерства экономического развития Оренбургской области возбуждено несколько уголовных дел по статьям УК РФ, связанным с мошенничеством.



В отставку министр экономики Оренбургской области Андрей Ефремов ушел со скандалом. Как сообщает «Российская газета», 16 сентября прокуратура раскрыла некоторые подробности финансовых нарушений и злоупотреблений сотрудников министерства при реализации целевой программы "О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области".

Например, по государственному контракту на создание тематического научно-популярного фильма министерство перечислило частной фирме больше полумиллиона рублей. По факту фильм, созданный в 2009 году Институтом предпринимательства Уральского федерального округа, рассылался в регионы всего за 350 рублей. Переплата в полторы тысячи раз!

По другому госконтракту министерство для областного бизнес-инкубатора получило компьютерную технику на сумму около двух миллионов рублей. Проверка установила, что компьютеры с заявленными в контракте характеристиками фирмой-изготовителем никогда не производились. Бюджетные деньги были незаконно потрачены на поставку контрафактных компьютеров неизвестного происхождения.

Созданный правительством Оренбургской области гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства по инициативе Андрея Ефремова по завышенной цене арендовал помещения, принадлежавшие самому министру. Также за счет средств фонда содержался принадлежащий брату Ефремова автомобиль. Руководство фонда получало беспроцентные ссуды и явно несоразмерные премии. К примеру, проработавший лишь три месяца исполнительным директором фонда Симонов в качестве премии получил почти миллион рублей.