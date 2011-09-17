Вердикт присяжных о неумышленном убийстве Вани Скоробогатова разочаровал консула

Вице-консул России в Нью-Йорке Александр Отчайнов выразил сожаление в связи с вердиктом присяжных, признавших супругов Крэйвер виновными лишь в непредумышленном убийстве приемного мальчика из России.



«С сожалением вынуждены констатировать, что несмотря на то, что следствием было установлено, что супруги Крэйвер систематически на протяжении длительного времени избивали своего приемного ребенка Ивана Скоробогатова, жюри присяжных пришло к выводу, что эти действия не были направлены на причинение ему смерти. Соответственно, был вынесен вердикт о непредумышленном убийстве», – сказал Отчайнов ИТАР-ТАСС по завершении судебного заседания, проходившего в городе Йорк в Пенсильвании.

«В сложившихся обстоятельствах остается только надеяться, что приговор, который назначит суд, будет соответствовать тяжести совершенного преступления», – добавил вице-консул. Приговор по делу Крэйверов будет объявлен 18 ноября этого года.

Заместитель прокурора Тим Баркер заявил, что обвинение удовлетворено вердиктом жюри. «Это означает, что Майкла и Наннет Крэйвер теперь всегда будут называть убийцами их сына Натаниэла (так назвали Ваню приемные родители). Мы защитили память Натаниэла и доказали, что он не сам нанес себе травмы, приведшие к его смерти», – сказал Баркер.

Обвинение в непредумышленном убийстве предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, пишет www.gazeta.ru. Крэйверы также признаны виновными в заговоре и действиях, ставящих под угрозу безопасность ребенка. Суд постановил освободить Крэйверов под залог в 50 тыс. долларов для каждого.