В Белоруссии отменили переход на "зимнее время", соответствующее постановление принял совет министров Белоруссии, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Госстандарта страны.



В сообщении пресс-службы Госстандарта Белоруссии пояснили, что исчисление времени на территории страны будет производиться в соответствии с международной системой часовых поясов по поясному времени плюс один час без перевода стрелок на сезонное время.



"Решение об отмене ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад принято с целью согласованного с государствами Таможенного союза исчисления времени", - отметили в пресс-службе.



Ранее в Белоруссии не делали заявлений по поводу возможного отказа от перевода стрелок на сезонное время.