Грузия решила запатентовать национальные блюда - хачапури, сулугуни и даже чачу

Руководитель национального центра интеллектуального имущества Грузии "Сакпатент" ("Грузпатент") Ираклий Гваладзе сообщил, что Грузия запатентовала 30 наименований национальных блюд.



По словам руководителя "Сакпатента", на данный момент запатентованы: лепешка с сыром "хачапури", виноградная водка "чача", сыр "сулугуни" и "чурчхела" - сладость из нанизанных на нитку орехов в загустевшем сиропе на основе виноградного сока. Но регистрация национальных брендов обязательно продолжится и в будущем, передает агентство "Новости-Грузия".



Ираклий Гваладзе считает, что такой шаг, защитит исконно грузинскую продукцию от ее присвоения другими производителями. Кроме того, стоимость запатентованной брендовой продукции выше продукции, не имеющей патента, и это дает конкретный экономический эффект.



Напомним, ранее грузинские СМИ сообщали, что во Франции продавали грузинскую национальную продукцию, как армянскую, это - вино "Саперави", чурчхела и хачапури.