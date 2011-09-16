Директор болгарского курорта уволилась из-за ситуации с российскими туристами

Из-за ситуации с задержкой вылета из Болгарии российских туристов исполнительный директор болгарского государственного курорта "Солнечный берег" подала в отставку.



Как сообщило в пятницу болгарское информационное агентство БГНЕС, отставки Марии Михалевой, руководителя "Солнечного берега", потребовал министр экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайков, который считает, что в случае с Михалевой имеется потенциальный конфликт интересов, поскольку она одновременно работала на государство и на туристический холдинг "Алма Тур".



В свою очередь, Мария Михалева заявила: "Я категорически заявляю, что моя деятельность в компании "Солнечный берег", где я полтора года являюсь исполнительным директором, не имеет и не может иметь ничего общего с возникновением проблем между двумя частными фирмами, а также с вынужденной задержкой иностранных туристов на территории страны". Она отрицает наличие конфликта интересов в ее случае, но подчеркивает, что уходит со своего поста, "чтобы не создавать напряженной ситуации", передает РИА Новости.



Напомним, из-за конфликта "Алма Тур" с авиакомпанией Bulgaria Air, которой холдинг задолжал 3,5 млн евро, в Болгарии застряли около 700 россиян, 200 граждан Финляндии и несколько десятков граждан Литвы. Многие из них уже вернулись домой, однако в настоящее время в аэропортах Бургаса и Варны еще остаются 358 россиян.