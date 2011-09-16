Минэкономразвития объявило о планах повышения тарифов на 2012-2014 гг

Министр экономического развития Эльвира Набиуллина в пятницу в кулуарах инвестфорума, проходящего в Сочи, сообщила о планах повышения тарифов на 2012-2014 годы.



Эльвира Набиуллина рассказала, что министерство планирует "в 2012 году рост 6% для населения тарифов на электроэнергию с 1 июля, в среднегодовом исчислении 3%, далее - 10-12%, чтобы сократить перекрестное субсидирование. По сетевикам в 2012 году - 11% с июля (среднегодовое повышение - 5,5%), в 2013-2014-м - 9-10%", - цитирует министра агентство "Прайм".



По ее словам, по газу предлагается индексация тарифов на 15% не только в 2012 году, но и в 2013-2014 годах, по грузовым перевозкам - в 2012 году на 6%, в 2013 году на 5,5%, в 2014 году на 5%.



В 2013-2014 годах Минэкономразвития предлагает индексировать тарифы на электроэнергию для населения на 10-12% ежегодно, на газ - на 15% с повышением с 1 июля. На грузовые железнодорожные перевозки предлагается повысить тарифы на 5,5% в 2013 году и на 5% в 2014 году с повышением с 1 января.