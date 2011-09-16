Россия пожаловалась на Болгарию за отказ вывозить российских туристов

В пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что Россия подала жалобу на Болгарию за отказ вывозить российских туристов.



Ирина Тюрина пояснила, что РСТ обратился в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) с жалобой на действия авиакомпании Bulgaria Air, которая второй раз за неделю отказывается вывозить туристов-россиян из Варны и Бургаса, объясняя это накопившейся задолженностью со стороны заказчика рейсов - местного турхолдинга "Алма Тур".



По ее словам, в настоящее время в Санкт-Петербург из Варны и Бургаса не могут вернуться около 360 туристов. Долг "Алма Тур", как подсчитали в Bulgaria Air, составляет семь миллионов левов (3,5 миллиона евро). Под угрозой невылета оказались 360 туристов, которые купили обратные билеты на 23 сентября и 180 человек - на 30 сентября.



А 16 сентября, рассказала Ирина Тюрина, туристам из Санкт-Петербурга Bulgaria Air предлагала дополнительно заплатить за билеты на рейс до Москвы по 120 евро, а затем, как пояснила представитель РСТ, туристы были бы вынуждены до Санкт-Петербурга добираться самостоятельно.