Закон о госзакупках либо будет переделан, либо будет принят новый - Путин

В Сочи на Международном форуме премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что закон о госзакупках (94-й федеральный закон) будет либо кардинально переделан, либо вместо него примут новый.



Отвечая на вопрос одного из участников о том, планируется ли менять 94-й закон, о котором премьер еще в марте этого года отзывался как об удовлетворительном, Владимир Путин сказал: "Сейчас в правительстве России идет напряженная работа, которая должна завершиться либо кардинальными поправками в этот закон, либо принятием нового закона". По его словам, "очень много проблем, которые не дают эффективно работать. В некоторых отраслях просто невозможно пользоваться инструментами 94-го закона", – цитирует премьера РИА Новости.



Напомним, в своем послании Федеральному собранию в ноябре 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев раскритиковал действовавший закон о госзакупках, по словам президента, нецелевые расходы при госзакупках, включая прямое воровство и "откаты", составляют не менее триллиона рублей в год.



Кроме того, эта тема постоянно обсуждается в блогосфере на специальном сайте. Известный проект "РосПил" был создан юристом Алексеем Навальным для контроля за госзакупками.



