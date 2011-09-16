В Университете Питтсбурга в Калифорнии попытались постигнуть сущность женского ума, проведя масштабный эксперимент, который позволил сделать вывод: интеллект женщины связан с ее фигурой.



В эксперименте участвовали около пятнадцати тысяч женщин и девушек, ученые сравнивали результаты тестов на сообразительность с фигурой женщин. На основе статистических данных исследователи пришли к неожиданному результату - полные женщины намного опережают в умственном развитии худых соперниц. Те же результаты продемонстрировали и дети, родившиеся у "фигуристых" мам.



Учёные тут же подвели научное обоснование под статистику и сделали вывод: известно, что у женщин жировые отложения скапливаются преимущественно в бёдрах и содержат повышенное количество жирных кислот "ω-3", которые, по мнение исследователей, и оказывают непосредственное влияние на развитие мозга будущего ребёнка.



Однако не все согласны с таким выводом, некоторые исследователи считают, что полным женщинам нужно сильно постараться, чтобы привлечь внимание мужчин, поэтому им и приходится уделять больше внимания своему умственному развитию, а "стройняшкам" для этой цели большого ума не надо, им хватает и одной лишь внешности.



К таким выводам пришли ученые, по-видимому, это были мужчины, а что думаете вы, женщины?