Архангельский областной суд: Отказ Лебедеву в УДО - законно

Архангельский областной суд отказал бывшему главе "Менатепа" Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении (УДО), он признал законным решение Вельского районного суда.



Судья Михаил Клочков заявил: "Суд принял решение кассацию адвокатов Платона Лебедева оставить без удовлетворения. Судебная коллегия Архангельского облсуда не выявила причин для условно-досрочного освобождения Лебедева".



Таким образом, решение Вельского районного суда об отказе в УДО остается в силе. Согласно статье 175 Уголовно-исполнительного кодекса, новое прошение о досрочном освобождении экс-глава "Менатепа" или его защита смогут подать лишь через полгода, то есть не ранее весны 2012 года, сообщает ИТАР-ТАСС.