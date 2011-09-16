Лимонов о Прохорове: Он не имеет политического будущего

Эдуард Лимонов, возглавляющий незарегистрированную партию "Другая Россия", писатель и оппозиционер, считает, что у Михаила Прохорова нет политического будущего.



"Думаю, что у него нет политического будущего - на нем грузом висит его капитал, и я полагаю, что он не станет им рисковать. Если идешь в российскую политику, то сразу вступаешь в зону жуткой опасности. Редко находятся такие сумасшедшие, как, например, я. Прохоров не похож на сумасшедшего. Он похож на наивного и самоуверенного бизнесмена, который не совсем понимал до сих пор, где он живет", - цитирует Эдуарда Лимонова Интерфакс.



Напомним, в четверг партия "Правое дело" раскололась на два лагеря, съезд противников Михаила Прохорова сместил его с поста лидера партии. В свою очередь, бывший лидер "Правого дела" назвал все происходящее рейдерским захватом.