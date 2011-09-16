Президент РФ пообещал включить в трудовой стаж добровольческую деятельность

В пятницу на встрече со студентами в подмосковном Сколкове президент России Дмитрий Медведев пообещал проработать вопрос включения добровольческой деятельности в трудовой стаж.



Разговор на встрече о трудовом стаже и добровольческой работе подняла студентка из Таганрога Анна Симонова, которая рассказала, что она не имеет возможности заниматься полноценной трудовой деятельностью, а работодателям нужен стаж. Но при этом девушка активно занимается добровольческой работой, которую просит включить в трудовой стаж, хотя бы из расчета два к одному.



Дмитрий Медведев ответил, что действительно, это тема, которая требует обсуждения, "у меня нет позиции пока, честно скажу. Неожиданное предложение, но можно порассуждать". По его словам, с одной стороны, волонтерство - это по определению добровольная деятельность, "порыв души, зов сердца", которые сложно вписать в трудовой стаж. Но с другой стороны, "я понимаю, что это иногда очень сложная работа, и нам нужны грамотные волонтеры, которые будут трудиться, в том числе на Олимпиаде, на Универсиаде в Казани, в других местах. Я подумаю, дам поручение проработать эту тему", - пообещал президент, сообщает ИТАР-ТАСС.