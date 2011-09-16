Необходимо обновление состава российских госслужащих - Путин

В пятницу на Международном инвестиционном форуме в Сочи премьер-министр России Владимир Путин заявил о необходимости обновления состава российских госслужащих.



Владимир Путин сказал: "Сегодня одна из наших ключевых задач - обновление кадрового состава российского чиновничества, изменение философии госслужбы". "Мы намерены привести во власть, в экономику, в политику, социальную сферу новых людей, которые доказали, что могут действовать в логике конструктивных преобразований и готовы работать на благо граждан и всей страны", - цитирует российского премьера Интерфакс.



Премьер-министр России выразил надежду, что именно такие люди придут после декабрьских выборов и в Госдуму.