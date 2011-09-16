К началу будущего года Россия справится с последствиями кризиса - Путин (ВИДЕО)

Премьер-министр России Владимир Путин в ходе выступления на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2011" заявил, что к началу будущего года Россия справится с последствиями кризиса.



В ходе выступления Владимир Путин сказал: "К началу будущего года мы окончательно справимся с последствиями кризисного спада. В ближайшие три года темпы экономического роста составят порядка 4 процентов в год. Это - база, но мы будем стремиться к более высоким показателям".



По словам российского премьера, сейчас у корпоративного сектора практически отсутствуют опасные краткосрочные долги, "а отношение государственного долга к ВВП по-прежнему не превышает 10 процентов". А в среднем, отметил премьер, по развитым странам это значение составляет почти 90%. Кроме того, напомнил глава правительства, объем золотовалютных резервов России составляет свыше 500 миллиардов долларов. "По этому показателю наша страна занимает третье место в мире после Китая и Японии", - заметил премьер.



Владимир Путин считает, что "очередной всплеск глобальных волнений практически не отразился на российской экономике и прежде всего, потому, что мы научились оперативно реагировать на малейшие негативные тенденции. Это - тот урок, который мы извлекли из кризиса трехлетней давности", - цитируют премьера Вести.ру.