Шойгу: волшебники из МЧС полетят на вертолетах на трассу «Дон»

Министр МЧС РФ Сергей Шойгу принял в пятницу в Ростове решение о создании на юге России специальной смешанной авиаэскадрильи. Главной задачей спецподразделения авиации станет доставка спасателей и медиков к месту ДТП на трассе М4 "Дон" Москва – Новороссийск.

Вертолеты Ми-8 и Ка-32 уже находятся в распоряжении сотрудников МЧС. Они получат дополнительные Ми-26 и специализированные самолеты патрулирования Ан-3. В летнее время, в связи с опасностью возникновения пожаров, на территории Южного федерального округа будет дежурить также эскадрилья самолетов-амфибий Бе-200, сообщает ИТАР ТАСС.

По словам министра, потери от аварий и неоказания своевременной необходимой помощи на трассе «Дон» несопоставимы с нормальной жизнью.