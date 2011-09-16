Дальние поездки в электричках могут стать дешевле коротких

Новая система оплаты проезда в электричках, при которой поездки на дальние расстояния будут стоить дешевле, чем на короткие, может быть введена в столичном регионе уже в 2012 году.



По новым правилам, проезд первых 15 км из любого пункта отправления будет стоить пассажиру 25 рублей. За каждые последующие 3 км цена билета будет увеличиваться на 5 рублей. Но если человек едет на расстояние свыше 70 км, транспортники предлагают ввести единую стоимость проезда - 120 рублей, вне зависимости от того, насколько далеко собирается ехать пассажир, пишет «Московский комсомолец». Предлагается также округлить все цены на билеты до 5 рублей.

Сейчас проект находится на согласовании у властей Москвы и Подмосковья.