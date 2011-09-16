В августе в Москве был побит рекорд рождаемости

В прошедшем августе был побит рекорд рождаемости, подсчитало сегодня Столичное управление ЗАГС. Демографическая статистика показала, что в Москве в прошлом месяце родилось 12094 малыша.

В прежние годы число 12 тысяч перекрыто не было ни разу, а в 2010 году в городе родилось только 10302 ребенка, сообщает Интерфакс.

Смертей же, по сравнению с прошлым, аномально жарким августом, стало почти на 5 тысяч меньше.