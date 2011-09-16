Мосгорсуд постановил выплатить около 20 миллионов рублей бывшему вице-президенту "Евросети" Борису Левину за необоснованное уголовное преследование по обвинению в похищении человека.



Таким образом, суд удовлетворил его иск о реабилитации и компенсации вреда. Денежные средства должны быть выплачены министерством финансов РФ.

Сумма компенсации складывается из заработной платы Левина, которую он не получил из-за уголовного преследования, с учетом подоходного налога. Изначально Левин просил о выплате более 25 миллионов рублей, но снизил требуемую сумму до 15 миллионов.

Мосгорсуд, основываясь на вердикте присяжных, 1 декабря 2010 года оправдал девять фигурантов дела о похищении бывшего экспедитора "Евросети" Андрея Власкина. Судебная коллегия Верховного суда (ВС) РФ 20 января 2011 года оставила представление прокуратуры на приговор без удовлетворения.

По санкции суда до оправдания Левин, Ермилов, а также их подчиненные Сергей Каторгин, Виталий Цверкунов и охранник Владимир Ильин находились под стражей. Остальные четверо подсудимых находились под подпиской о невыезде.

Гособвинение полагало, что сотрудники, ответственные за безопасность компании, в 2003 году обнаружившие крупную нехватку товара на одном из складов, поймали одного из водителей-экспедиторов "Евросети" Власкина на регулярных изъятиях небольших партий мобильных телефонов со складов сверх того, что тот должен был перевозить. По сообщениям РИА Новости, сотрудники службы безопасности компании насчитали порядка 20 миллионов рублей убытка и даже пытались привлечь Власкина к уголовной ответственности, однако дело в отношении него закрыли.

Вычислив предприимчивого работника, как полагали обвинители, сотрудники компании, практикующие в том числе и силовые методы "выбивания" долга из провинившихся, с одобрения экс-совладельца компании Евгения Чичваркина похитили Власкина, почти месяц удерживая его на разных квартирах и требуя от него, его родственников и его коллеги Дмитрия Смургина материального возмещения понесенных убытков, принуждая продавать квартиры, катера и машины.

Прокуратура обвиняла бывших сотрудников "Евросети" в грабеже, истязании, похищении человека, написании заведомо ложного доноса и других преступлениях. Однако коллегия присяжных сочла, что подсудимые не виновны во вменяемых им преступлениях.



