Ирландцы чаще и дольше других европейцев привирают о своем отдыхе

Жители Ирландии, Испании и Германии чаще остальных европейцев преувеличивают факты и подробности своих поездок в отпуск, говорится в исследовании британского портала lastminute.com.



Почти треть (29%) жителей Ирландии, возвращаясь из отпуска, рассказывают своим коллегам по работе об отпуске, сгущая краски. По 22% испанцев и жителей Германии признаются, что преувеличивают или даже лгут о своем отдыхе, чтобы сделать свой рассказ более впечатляющим. При этом самой честной нацией названы французы (13%).

Как замечает РИА Новости, умеренно преувеличивают положительные стороны своих поездок жители других стран, попавших в исследование, - Швеции (18%), Великобритании (17%), Норвегии (17%), Италии (17%) и Дании (14%).

Кроме того, согласно подсчетам lastminute.com, время, затрачиваемое вернувшимися британскими отпускниками на рассказы о своих поездках, могут стоить экономике страны в сентябре около 132 миллионов фунтов стерлингов (примерно 150 миллионов евро). Исследование показывает, что жители Великобритании тратят в среднем примерно 22 минуты, делясь с коллегами по работе своими впечатлениями об отдыхе. Жители Ирландии тратят на это в среднем 26 минут, из-за чего исследователи портала поставили их на верхнюю позицию рейтинга. На втором месте - немцы (25 минут), на третьем - шведы. Более всего ценят свое рабочее время норвежцы, уделяя рассказам о своем отпуске в среднем 19 минут.

В онлайн-опросе портала lastminute.com, который еженедельно посещают более 1,65 миллионов посетителей, приняли участие более 10 тысяч жителей старше 18 лет девяти европейских стран.