В Петербурге наконец образовалось новое городское правительство

В Петербурге в пятницу было окончательно сформировано новое городское правительство. Его состав обновился по сравнению с правительством Валентины Матвиенко, в него вошли новые для города люди.

Членами правительства Санкт-Петербурга сегодня стали председатель комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Евгений Елин, председатель комитета по внешним связям Петербурга Александр Прохоренко, глава администрации Фрунзенского района Терентий Мещеряков. Их кандидатуры будут представлены на утверждение Законодательного собрания уже на следующей неделе, сообщает Росбалт.

В новое правительство не вошли трудившиеся при предыдущем губернаторе руководитель комитета финансового контроля Дмитрий Буренин и глава ГУ МВД по СПб Михаил Суходольский.

Новыми членами правительства стали Василий Кичеджи, Сергей Вязалов и Сергей Козырев. Козырев возглавит сферу ЖКХ, Кичеджи займется решением проблем науки и СМИ, Вязалову поручен финансово-экономический сектор.