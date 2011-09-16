Московские троллейбусы будет направлять система ГЛОНАСС

Начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, заместитель столичного мэра Николай Лямов пообещал оснастить московские автобусы и троллейбусы системой ГЛОНАСС.

Навигационные приборы планируется установить в подвижном составе наземного транспорта до конца года, заявил Лямов, выступая на оперативном совещании правительства Москвы, сообщает Интерфакс.

Все новые машины оснащаются навигационной системой уже на стадии производства. Навигацию будут ставить также и на коммерческих средствах транспорта.