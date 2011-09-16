Спутники зафиксировали нефтяные пятна в районе Черного моря

Разливы нефтепродуктов в российской акватории Черного моря обнаружены с помощью методов космической локации. Площадь загрязненных территорий в разных районах моря составляет от 20 до 420 кв. км.

Маслянистые пятна появились в результате технических сбросов, которые производят в этом районе торговые танкеры. Судя по фотографиям со спутников, эти пятна располагаются точно напротив Новороссийска, Туапсе и Сочи, в нескольких десятках километров от линии берега, пишут «Известия». Раньше в Черном море не наблюдалось столь масштабных пленочных загрязнений.

Система космического наблюдения за состоянием акватории Черного моря появилась в 2008 году. Инженерно-технологический центр "СканЭкс" высылает фотографии со спутников из мест с сильным оптическим отражением от поверхности моря. Это означает, что в данном районе произошел разлив топлива, нефти, масел или других органических веществ. Затем на эти снимки накладывается карта данных системы Автоматической идентификации судов (АИС), которая установлена на всех кораблях и позволяет отслеживать их местонахождение в каждый конкретный момент времени. Так можно определить, какое судно является источником сброса остатков перевозимого груза, но проверить его можно лишь в том случае, если оно зайдет в российский порт.

Данные со спутников являются лишь косвенными уликами, для доказательства необходимо брать пробы с места сброса и с самого танкера. Только если они совпадают, можно доказать правонарушение. Тогда уже Росприроднадзор вправе наложить штрафные санкции.

Согласно международной конвенции 1973 г. по предотвращению загрязнения моря с судов, танкеры имеют право сбрасывать ограниченное количество технических стоков в определенных районах международных вод, вдали от береговой линии, поясняет rosbalt.ru. Это положено делать по строгой процедуре — отходы разбавляются морской водой в соотношении 1:10 и сливаются за борт на полном ходу в момент совершения маневров. Если этого не делать, возникает пленочное загрязнение радужного цвета, которое сейчас фиксируют спутники на большой территории Черного моря.