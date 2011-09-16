Блогера приговорили к общественным работам

Магаданский блогер приговорен к 120 часам обязательных общественных работ. Суд признал Павла Конькова виновным в публичном разжигание межнациональной ненависти.

Как передает РИА Новости, в период с 9 августа по 1 декабря 2009 года Коньков разместил в своем блоге 36 файлов, содержащих текстовую и графическую информацию, формирующую негативные установки по отношению к представителям неславянских этнических обществ и направленную на возбуждение межнациональной ненависти.

Сам блогер своей вины не признал – он утверждает, что материалы были размещены от его имени неизвестным хакером, взломавшим его блог.



