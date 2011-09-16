В Пресс-центре «АН» обсудили правовое и моральное неравенство родителей

15 сентября 2011 г. в Пресс-центре еженедельника «Аргументы Недели» состоялся круглый стол «Отцы и дети. Правовое и моральное неравенство родителей. Предвыборный наказ законодателям». В дискуссии участвовали юрист-государствовед Владимир Абрамов, член правления Российского Детского Фонда Татьяна Шишова, специалист Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии РПЦ Андрей Титушкин, представители Межрегионального Отцовского Комитета Андрей Голицын и Николай Орлов, народный артист России Роман Грохольский, кандидат педагогических наук, преподаватель Московского института физкультуры и спорта Татьяна Байдыченко.

По словам Владимира Абрамова, в России уничижается роль мужчины-отца:

«Повсюду мы слышим только о защите материнства. В Госдуме действует Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, женщине выплачивается материнский капитал. А где же хоть слово об отцовстве?». Это происходит вопреки Конституции, которая называет воспитание ребенка равным правом и обязанностью родителей. Он отметил, что в случае разводов ребенок, как правило, остается с матерью, между тем, в Европе живет поочередно с обоими родителями.

Бурные споры вызвал вопрос, можно ли поставить знак равенства между материнством и отцовством и до какого возраста, в случае распада семьи, нельзя отрывать ребенка от матери. «Между детьми и матерью существует особая связь. По моему мнению, она наиболее сильна, пока дети не достигнут среднего школьного возраста. И разлучить их с матерью в этот период — значит, нанести серьезный урон детской психике», - считает Татьяна Шишова.

Участники дискуссии сошлись на том, что необходимо сохранять и укреплять институт семьи, который переживает кризис в современной России. «Взаимоотношения людей не пропишешь ни одним законом, поэтому нужно возрождать нравственные императивы в самом обществе. Например, нельзя уходить из семьи, пока твои дети не выросли. Необходимо выстраивать принцип общенационального осуждения тем, кто развалил семью и бросил своих детей», - подытожил Роман Грохольский. В ходе дискуссии была высказана идея на законодательном уровне максимально затруднить разводы и прекратить пропаганду безнравственности, которая подрывает благополучие семьи, а, значит, и общественную стабильность.