Собака стала родной матерью тиграм

В Национальном парке Китая дворняжка выкормила своим молоком трех тигров, когда от них отказалась мать.

В Национальном парке Китая тигрица родила тигрят вполне благополучно, но отказалась их кормить молоком. Дело в том, что у полосатой мамаши родились совершенно белые малыши. На помощь покинутым тигрятам пришла местная дворняжка, которая усыновила хищников и выкормила их своим молоком в самый сложный для тигриных младенцев период, сообщает Первый канал.

Сейчас тигрята уже подросли, прибавили в весе, начинают постепенно интересоваться мясом. Но приемную мать не забывают и тщательно вылизывают. Национальный парк Китая объявил конкурс на лучшие имена для юных тигров.