В Москве начнут строиться квартиры для многодетных семей

Специальные квартиры большой площади начнут получать многодетные семьи от московских властей в 2012 году.

Меры поддержки многодетных москвичей включены в программу "Жилище", рассчитанную на 2012-2016 годы. Уже со следующего года в столице начнется строительство квартир для многодетных семей с тремя и более детьми, пишут «Известия». Еще на этапе проектирования здания квартиры на одной лестничной клетке, выдаваемые многодетным семьям, будут объединяться в одну.

Сначала планируется построить около 100 таких квартир. Примерная площадь "большого жилья" составит 150-300 метров. Возводиться они будут в домах, расположенных в пределах Москвы.

Кроме того, для многодетных семей будут строиться комфортабельные коттеджи, где москвичи смогут проживать, дожидаясь очереди на муниципальное жилье, сообщает newsmsk.com. Многодетники имеют право там жить, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет, после чего семье предлагают жилье по социальному найму или соцпрограмме. После 10-летнего проживания, такие дома могут стать постоянным местом жительства. Соответствующая поправка будет внесена в законодательство.