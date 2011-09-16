Космонавты благополучно приземлились

Космонавты на спускаемом аппарате именного корабля "Союз" /"Юрий Гагарин"/совершили посадку в расчетное время 8.00 мск в Казахстане.

Спасательная служба поймала сигнал передатчика аппарата сразу же после входа в атмосферу и вела его до самого места посадки. ЦУП получил сообщение о благополучном приземлении капсулы с космонавтами восточнее Джезказгана, сообщает ИТАР-ТАСС.

Александр Самокутяев, Андрей Борисенко и астронавт НАСА Роналд Гэран проработали на орбите более 164 суток, по предварительным данным они чувствуют себя нормально. Героям космоса предстоит медицинское обследование в мобильном госпитале на месте посадки, а потом они отправятся в Караганду. Россияне вылетят на подмосковный аэродром Чкаловский на встречу с коллегами и родными, а Роналд Гэран отправится домой в Хьюстон.