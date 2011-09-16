Красная горка может превратиться в африканский квартал

Съемные квартиры в микрорайоне Красная горка в подмосковных Люберцах пользуются популярностью у африканцев.

Жители жаркого континента облюбовали люберецкие новостройки не так давно. По словам местных жителей, раньше иностранцы жили в Кожухово, а в Люберцы перебрались, вероятно, из-за более дешевого жилья. Рассказывают, что гости торгуют наркотиками, а женщины занимаются проституцией и открыто предлагают свои услуги. Как передает радиостанция «Вестим ФМ», -местные жители жалуются на постоянный шум и драки. В районе становится страшно жить. Некоторые предприниматели перестали обслуживать новых соседей - они часто не могут заплатить и совсем не понимают по-русски.

Представители диаспоры оценивают число выходцев из Африки в 10-25 тысяч человек, сколько их на самом деле – не знает никто. По наблюдениям риелторов, в столице уже есть районы, где превалирует количество жителей одной национальности. Правда, в мэрии утверждают, что все национальности равномерно распределены по городу.