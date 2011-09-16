Министр связи рассказал о будущем российских коммуникаций

Министр связи РФ Игорь Щеголев рассказал сегодня о будущем цифрового радиовещания и телевидения.

Министр пообещал традиционным средствам массовой информации условия жесткой конкуренции. Опытные зоны цифрового радиовещания уже развернуты в Калининграде, Иркутске, Краснодаре, Сочи, Владивостоке, Москве и Московской области, сообщает ИТАР-ТАСС..

По словам Щеголева, в настоящее время разрабатывается системный проект сети с учетом, что одной из функций радиовещания является оповещение при возникновении чрезвычайной ситуации. Наземная связь в экстремальных условиях становится гораздо надежнее спутниковой.

Программа развития цифрового телевидения также находится в центре внимания работников связи. К концу этого года цифровой сигнал смогут принимать на территории 41 региона, где проживают 43 миллиона человек, заявил глава Минкомсвязи.

Для отечественных средств массовой информации главное, по мнению министра, занять достойные позиции в конкурентном пространстве с качественным российским контентом.

Почтовая служба хуже всех поддается модернизации, признался главный связист России. Почту уже поддерживали материально, но пока это не дало результатов, посетовал Щеголев. Он подчеркнул важность почты, как социального института и пообещал найти механизмы ее усовершенствования.