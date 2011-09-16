Нургалиев: полицейский должен открыться нуждам простого человека

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил на совещании с личным составом ГУ МВД по Кемеровской области, что полицейские, которые не реагируют на простых граждан, игнорируют их проблемы и просьбы, не должны работать в современной российской правоохранительной системе.

"Сегодня в центре работы российской полиции должен быть человек, его проблемы и трудности. Ни одна сложная жизненная ситуация, которая возникает у граждан, не должна оставаться без нашего внимания. Тем, кто не способен бережено относиться к людям, нечего работать в органах внутренних дел", - отметил Нургалиев. Министр потребовал от современной российской полиции находиться "в шаговой доступности у граждан".

Следует также отказаться от формализма и в кадровых вопросах при приеме на работу в органы внутренних дел, добавил министр. Претенденты должны отбираться прежде всего по профессиональным и личным качествам. Министр назвал способность всесторонне изучить человека своеобразным искусством.