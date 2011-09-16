Космонавты с МКС начали спуск на Землю

Российские космонавты Андрей Борисенко и Александр Самокутяев, астронавт НАСА Рональд Гаран стартовали с причала модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС) на пилотируемом космическом корабле "Союз ТМА-21".

"В 4 часа 34 минуты была выдана команда на расстыковку. Через три минуты произошла механическая расстыковка", - сообщил руководитель пресс-службы российского Центра управления полетами Валерий Лындин.

Космонавты будут лететь на Землю чуть более двух часов. В расчетное время 7 часов 05 минут корабль включит торможение и начнет спуск. К половине восьмого корабль должен разделиться на отсеки, и спускаемый аппарат с космонавтами войдет в плотные слои атмосферы, раскроется парашют для мягкой посадки. И наконец в 8 часов утра космонавты приземлятся в 149 км восточнее Джезказгана, в Казахстане. На месте посадки дежурят семь поисково-эвакуационных машин.